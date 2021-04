Owen Wilson si è unito al cast del film indipendente intitolato Paint e diretto da Brit McAdams, il quale ne ha scritto anche la sceneggiatura, entrata qualche anno fa nella The Blacklist, ovvero la lista delle sceneggiature più interessanti che non sono ancora state adattate per il grande schermo. Oltre all’attore noto per le numerose commedie a cui ha preso parte, spesso in coppia con Vince Vaughn, al cast della pellicola si sono aggiunti Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renée, Lusia Strus e Stephen Root.

È Sam Maydew a produrre il progetto, le cui riprese si stanno svolgendo attualmente a New York, per la Silver Lining Entertainment. La storia di Paint segue Carl Nargle, il numero uno sulla scena artistica della pittura nel Vermont negli ultimi 27 anni. Per vedere le sue opere, le persone arrivano da diverse parti del mondo. Eppure, quando il pittore assume una giovane artista, si vede portare via da quest’ultima tutto e tutti quelli che ama.

Peter Brant sta producendo Paint, mentre lo stesso Owen Wilson sarà il produttore esecutivo insieme a Richard J. Bosner e Joel David Moore. Ricordiamo che l’attore farà presto la sua apparizione nel Marvel Cinematic Universe, al fianco di Tom Hiddleston, nella serie tv di Disney + Loki.

