Dominic Purcell ha pubblicato un post in cui dice addio, dopo Legends of Tomorrow 6, alla serie tv che lo vedeva nei panni di Heatwave.

Ormai è ufficiale: a pochi giorni dalla messa in onda di Legends of Tomorrow 6, la serie tv targata DC e trasmessa sulla rete The CW, Dominic Purcell dice addio al personaggio di Mick Rory/Heatwave nel progetto, pubblicando una foto in bianco e nero di se stesso su Instagram, a cui segue una lunga didascalia, che potete leggere qui sotto e nel quale viene detto espressamente il motivo dell’abbandono della serie tv, dopo la sesta stagione: l’attore e The CW non hanno trovato un accordo che gli consentisse di proseguire la collaborazione. Ecco il post:

Nel messaggio che Dominic Purcell ha pubblicato su Instagram per rivelare a tutti, compresi i fan, il suo addio alla serie tv, l’attore ha citato anche i suoi co-protagonisti, Caity Lotz e Nick Zano, dicendogli di prendersi cura dei componenti del cast:

Hanno bisogno di educazione. Sono un numero, insegnategli a non fare affidamento alla lealtà da parte dello studio. Allo studio non importa. L’etica del lavoro e il talento devono dare agli attori la sicurezza di mettere in questione l’autorità.

Pensare che poco fa abbiamo visto Dominic Purcell nelle prime immagini ufficiali di Legends of Tomorrow 6 e adesso scopriamo che l’attore ha deciso di uscire di scena, anche se le voci su un possibile abbandono della serie tv giravano già da un paio di mesi.

