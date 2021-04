Il Tesla Semi e la nuova Model X si mostrano nel circuito di prova di Fremont (video)

Un drone si è intrufolato all’interno degli stabilimenti Tesla di Fremont, riprendendo dall’alto un nuovo prototipo del Tesla Semi e la nuova Model X. Nessuno dei due veicoli è ancora ufficialmente in produzione.

La produzione di massa del camion di Tesla dovrebbe iniziare solamente tra diversi mesi, mentre per la Tesla Model X 2021 – proprio come per la nuova Model S – la produzione procede a rilento e non si hanno ancora notizia di modelli consegnati ai clienti e già in strada. Il nuovo SUV dovrebbe iniziare ad entrare in consegna solamente dopo la nuova Model S.

Il Tesla Semi ripreso dal drone, scrive il sito specializzato Electrek, fa parte dell’ultima generazione di prototipi e dovrebbe essere, per specifiche, estremamente simile a quello che sarà il Semi che entrerà ufficialmente in produzione. Non è da escludere che il camion finale monterà le nuove batterie 4680.

La casa automobilistica inizialmente produrrà i suoi Tesla Semi in Nevada, dove è già stata riorganizzata una linea di produzione. Inizialmente la capacità sarà di circa cinque veicoli per settimana, poi, quando sarà possibile, la produzione verrà spostata nel nuovo stabilimento di Austin — lo stesso incaricato di produrre il Cybertruck.