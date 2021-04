Kristen Wiig e Annie Mumolo si riuniranno per la loro prima avventura con Disney in veste di sceneggiatrici di un film live-action, ancora senza titolo, basato sulle sorellastre di Cenerentola. Al momento non sappiamo se le due attrici saranno anche interpreti del progetto perché la storia è ancora alle prime fasi di sviluppo.

Una cosa però sembra certa: secondo gli addetti ai lavori, la produzione sta cercando attrici molto giovani per il ruolo delle due sorellastre di Cenerentola, di conseguenza Wiig e Mumolo non potrebbero ricoprire i panni delle protagoniste, o almeno non nella prima parte del film, dove dovremmo vedere appunto le due donne ancora giovani.

Si tratta di una commedia musicale fiabesca, una rivisitazione del classico di Cenerentola dal punto di vista delle due famigerate sorellastre malvagie. La storia seguirà Anastasia e Genoveffa (ricordiamo che nella versione originale si chiamano Anastasia e Drizella Tremaine) sin dall’infanzia, per poi mostrare il matrimonio della loro “rivale” in famiglia e andare oltre, quando le due donne raggiungeranno l’età adulta.

Kristen Wiig e Annie Mumolo, nominate all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per Le amiche della sposa, stanno attualmente co-scrivendo il film senza titolo su Cenerentola. Jessica Elbaum e Will Ferrell produrranno la pellicola per la Gloria Sanchez Productions.

Potrebbe interessare: