The Last of Us: Gabriel Luna interpreterà Tommy

Gabriel Luna farà parte del cast della serie TV su The Last of Us, ed interpreterà il personaggio di Tommy.

Dopo Pedro Pascal e Bella Ramsey che interpreteranno i personaggi protagonisti, anche Gabriel Luna si è unito al cast di The Last of Us. La serie realizzata da HBO adatterà il popolarissimo videogioco di Sony Playstation, e sarà sviluppata dal creatore di Chernobyl, Craig Mazin, e da Neil Druckmann.

Il ruolo di Luna sarà quello di del fratello minore di Joel, il personaggio interpretato da Pedro Pascal. Si tratta di un ex soldato che non ha perso il suo idealismo e la speranza di un futuro migliore.

Luna è conosciuto per aver vestito i panni di Robbie Reyes/Ghost Rider nella serie di ABC Agents Of S.H.I.E.L.D., mentre al cinema ha interpretato Gabriel/REV-9 in Terminator: Dark Fate.

Kantemir Balagov dirigerà il primo episodio di The Last Of Us, si tratta di una co-produzione con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog realizzeranno la serie TV, tratta dal videogioco di Naughty Dog per PlayStation.

Druckmann e Mazin write faranno da produttori esecutivi; Carolyn Strauss sarà l’altra produttrice esecutiva, assieme al presiente di Naughty Dog Evan Wells, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, ed a Rose Lam.