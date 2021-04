Shining Vale: la serie horror-comedy arriverà su Starz

Starz ha ordinato la prima serie di Shining Vale, serie TV horror-comedy con protagonisti Courtney Cox, Greg Kinner e Mira Sorvino.

La storia è incentrata su una famiglia disfunzionale che si trasferisce in una casa di una piccola città dove hanno avuto luogo terribili atrocità, ma nessuno sembra accorgersene, ad eccezione di Pat (che avrà il volto di Courtney Cox). La donna è convinta di essere depressa o posseduta, i sintomi sono gli stessi. Al suo fianco il dolce e sensibile marito Terry Phelps, interpretato da Greg Kinner.

Nel cast ci saranno anche Mira Sorvino che vestirà i panni di Rosemary, alter ego demoniaco di Pat, e Merrin Dungey, che sarà Kam, la miglior amica di Pat. Gus Birney e Dylan Gage recitano nei panni dei figli adolescenti di Pat e Terry, Gaynor e Jake.

In attesa di poter vedere gli episodi di Shining Vale è stata diffusa la prima foto dal set del pilot, che potete trovare ad inizio articolo.

Di seguito la sinossi ufficiale:

Shining Vale è una commedia horror su una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla grande città a una casa in cui hanno avuto luogo fatti terribili. Nessuno sembra accorgersene tranne Pat (Courtney Cox), che è convinta di essere depressa o posseduta. Patricia “Pat” Phelps è un’ex ragazza ribelle, diventata famosa per aver scritto un romanzo sull’emancipazione femminile intriso di droga e alcol (nota anche come lady porn). Diciassette anni dopo, Pat è sobria e totalmente insoddisfatta. Non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non riesce a ricordare l’ultima volta che ha fatto sesso con suo marito (Greg Kinnear), e i figli adolescenti sono nella fase in cui detestano i genitori. Moglie fedele fino al suo unico errore, una relazione torrida con un giovane tuttofare, in un ultimo disperato tentativo di salvare il matrimonio, fa trasferire la famiglia dal delirio della città a una grande e vecchia casa in periferia che ha un passato lugubre. Ognuno ha i propri demoni, ma per Pat Phelps potrebbero essere reali.