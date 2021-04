Sebastian Stan vorrebbe interpretare il wrestler Ric Flair

Sebastian Stan sarebbe interessato a interpretare il wrestler Ric Flair in un film biografico, e suggerisce anche chi potrebbe interpretare Arn Anderson.

Sebastian Stan in una recente intervista con Collider ha rivelato che vorrebbe interpretare il wrestler Ric Flair in un film biografico. L’attore è meglio conosciuto per aver interpretato Bucky Barnes nel MCU.

Richard Morgan Fliehr, meglio conosciuto come Ric Flair, è un manager di wrestling professionista americano e wrestler professionista in pensione. Considerato da molti il più grande wrestler di tutti i tempi, Flair è ufficialmente riconosciuto dalla WWE come 16 volte campione del mondo.

In una nuova intervista Sebastian Stan ha rivelato perché sarebbe interessato a rappresentare sul grande schermo la storia della famigerata “squadra” di Flair, The Four Horsemen. Parlando con Collider per promuovere il suo nuovo film, il dramma romantico intitolato Monday, Stan ha risposto a una domanda dell’attore Paul Walter Hauser.

Dopo aver lavorato con Stan in Tonya, Hauser voleva sapere quale progetto avrebbero intrapreso dopo. L’attore è pienamente convinto di voler interpretare Flair in un film biografico e ha suggerito che Hauser interpreti il collega del wrestler, Arn Anderson. Ecco le sue parole in merito:

Dobbiamo fare quel film biografico su Ric Flair. Hauser è un grande fan del wrestling, e anch’io lo sono. Ad esempio, amo il WWF e tutto il mondo che lo circonda. Se me lo chiedessero interpreterei subito il ruolo di Ric Flair senza pensarci due volte.

Quello che probabilmente affascina Stan e che il mondo del wrestling è pieno di grande drammaticità e sarebbe molto stimolante per lui portare quel tipo di sentimenti sullo schermo.

