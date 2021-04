Ramones: Pete Davidson sarà Joey Ramone nel biopic Netflix

Pete Davidson è appena stato scelto per interpretare il protagonista del biopic sui Ramones, il suo ruolo sarà quello di Joey Ramone. Il titolo del lungometraggio sarà I Slept With Joey Ramone ed a svilupparlo sarà la piattaforma streaming Netflix.

Pete Davidson si è già visto nel Saturday Night Live ed in The King of Staten Island’. Jason Orley sarà alla regia del film, ed arriverà a fare la terza collaborazione con Davidson, dopo che i due hanno già lavorato insieme a Alive From New York e Big Time Adolescence.

Il biopic racconterà la storia di vita di Joey Ramone, nato nel Queens di New York come Jeffrey Ross Hyman, e diventato negli anni una star del punk rock. Ramone può essere considerato come il padre del punk rock, considerando che i Ramones sono stati la prima band punk che si è affermata a livello internazionale. Joey Ramone è morto nel 2001.

Mickey Leigh, farà da produttore esecutivo al fianco di Davidson, Rory Rosegarten, e David Spiegelman. Davidson e Orley hanno realizzato insieme la sceneggiatura. Il biopic sarà basato sull’autobiografia scritta da Mickey Leigh, il fratello di Joey Ramone.