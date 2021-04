Oculus, il visore VR introduce gli abbonamenti in-app

L’Oculus Store consentirà agli sviluppatori di inserire dei servizi in abbonamento all’interno delle loro app per il visore VR. L’azienda ha spiegato che da una parte vuole consentire nuove opportunità di monetizzazione, dall’altra vuole rendere l’ecosistema Oculus più completo, aprendo le porte ad una nuova gamma di servizi premium.

Mark Zuckerberg ha annunciato la notizia sottolineando come la realtà virtuale stia facendo passi da giganti raggiungendo aree d’interesse che vanno oltre il mondo dei videogiochi. «Alcune delle app più scaricate hanno funzioni social o servono per aumentare la produttività», ha spiegato. «Vanno molto bene anche le app di fitness».

Per aiutare gli sviluppatori a creare questo tipo di esperienze inedite, a partire da oggi sarà possibile creare abbonamenti all’interno delle app per il visore Quest. Potrai acquistare un corso in realtà virtuale di danza o boxe su FitXT, proprio come faresti per una cyclette della Peloton