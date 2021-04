Non aprite quella Porta: il film sequel è R-Rated

Così come era immaginabile, il film sequel dedicato a Non aprite quella Porta è stato classificato R-Rated, ovvero vietato ai minori. Ogni buon horror che si rispetti ha questa classificazione, ed una saga come quella di Non aprite quella Porta si caratterizza per le scene violente e le immagini forti, che rappresentano il piatto forte per gli appassionati.

Nelle motivazioni della classificazione è stato specificato che il film ha:

Una forte violenza, scene sanguinose e horror, oltre che un linguaggio forte.

David Blue Garcia (Tejano) ha diretto il lungometraggio per Legendary, che è stato scritto da Chris Thomas Devlin, ed è stato girato durante lo scorso anno. Questo Non aprite quella Porta è il sequel diretto del film originale di Tobe Hooper.

Intervistato da The Boo Crew Podcast, Fede Alvarez, che ha prodotto il film, ha dichiarato che si tratta di un sequel del film originale realizzato da Tobe Hooper. Ecco cosa ha detto:

Sì, si tratta di un sequel diretto del primo Non aprite quella Porta, ed il personaggio protagonista è sempre lo stesso. Perciò vedremo un Leatherface anziano. Ci saranno classiche trovate da vecchia scuola, con un approccio simile a quello di Evil Dead, senza effetti visivi particolari, con la maggior parte delle cose realizzate attraverso la telecamera. Si tratta di un approccio old school, simile a quello dei film originale.

Elsie Fisher (“Castle Rock”), Sarah Yarkin (Happy Death Day 2U), Mark Burnham (Wrong Cops), Moe Dunford (The Dig), Olwen Fouéré (Mandy), Alice Krige (“Star Trek”), Jacob Latimore (The Maze Runner), Nell Hudson (Victoria), Jessica Allain (The Laundromat), Sam Douglas (Snatch), William Hope (Dark Shadows) e Jolyon Coy (“War & Peace”) compongono il cast del lungometraggio.