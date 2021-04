LEGO Harry Potter: presentati ufficialmente gli otto set per festeggiare l’anniversario del maghetto

Dopo averli visti ieri sulla pagina di Amazon Spagna arriva oggi l’annuncio ufficiale di LEGO relativo alla nuova wave di set dedicati e creati per festeggiare l’anniversario della saga cinematografica (e LEGO) di Harry Potter.

Di seguito il comunicato stampa con i dettagli degli otto set presentati.

Oggi, il LEGO Group e la Warner Bros. Consumer Products hanno svelato un nuovo accattivante mix di set LEGO® per aiutare le giovani streghe e maghi a esplorare le incantevoli avventure del secondo anno di Harry Potter a Hogwarts ™.

Dalle allettanti tattiche degli scacchi magici agli inganni della pozione polisucco, i set sono pieni di personaggi popolari, creature e funzionalità fantasiose per aiutare i giovani costruttori a rivivere le loro avventure preferite dai film, oltre a creare magiche trame proprie.

Mentre le mura incantate di Hogwarts creano la scena per molti dei nuovi set, i costruttori possono spiegare le ali ed esplorare il resto del mondo magico prendendo il volo con le piume infuocate dell’amata Fenice di Silente, Fawkes o visitando le strade innevate del villaggio di Hogsmeade. Molti dei set si interconnettono anche per estendere il gioco in diverse aree di Hogwarts.

Alcuni dei nuovi set includono un’esclusiva minifigure d’oro per celebrare il 20 ° anniversario di LEGO Harry Potter. Per anni, il gioco LEGO ha aiutato i fan di Wizarding World e LEGO a sentirsi ancora più vicini alla magia, e questi oggetti da collezione segnano solo alcuni dei personaggi che li hanno aiutati a ricreare infiniti momenti memorabili in due decenni di LEGO Harry Potter.

I nuovi set saranno disponibili su LEGO.com, LEGO Store e rivenditori selezionati dal 1 giugno e più ampiamente dal 1 agosto. Una selezione dei set sarà inoltre disponibile per il preordine dal 16 aprile su LEGO.com.

76386 Harry Potter™ Hogwarts™: Polyjuice Potion Mistake

I giovani AFOL possono unirsi a Harry, Ron e Hermione mentre preparano la potente pozione Polisucco nel bagno di Mirtilla Malcontenta e trasformarsi mentre ingoiano la pozione. Non dimenticare di esplorare il tunnel nascosto sotto il lavandino.

78387 Harry Potter™ Hogwarts™: Fluffy Encounter

Le giovani streghe e maghi possono tentare la fortuna superando di soppiatto il cane gigante a 3 teste e raggiungendo la botola prima che Fluffy si svegli!

76388 Harry Potter™ Hogsmeade™ Village Visits

Fai una gita al villaggio innevato di Hogsmeade per acquistare dei pizzicori acidi da Honeydukes ™ o ordina una rinfrescante Burrobirra ai Tre Manici di Scopa.

76389 Harry Potter™ Chamber of Secrets

I giovani costruttori in erba possono unirsi all’azione nella Camera dei Segreti mentre Harry combatte contro Tom Riddle e il Basilisco Gigante.

76392 Harry Potter™ Hogwarts™ Wizard’s Chess

I fan LEGO possono cimentarsi nel magico gioco per salvare la Pietra Filosofale prima di utilizzare i pezzi ancora e ancora per padroneggiare l’arte degli scacchi Babbani. Disponibile esclusivamente su LEGO.com e LEGO Store a livello globale.

76393 Harry Potter™ Harry Potter™ & Hermione Granger™

I bambini possono massimizzare il magico divertimento con questi modelli di Harry Potter ™ ed Hermione Granger ™ alti 10 pollici (26 cm) in mattoni, mentre ricreano alcune delle loro trame preferite dal film. Disponibile esclusivamente su LEGO.com e LEGO Store a livello globale.

76394 Harry Potter™ Fawkes, Dumbledore’s Phoenix

I fan LEGO possono catturare la personalità magica e il volo aggraziato di Fawkes, la fenice intelligente dei film di Harry Potter. Disponibile esclusivamente su LEGO.com e LEGO Store a livello globale.

76395 Harry Potter™ Hogwarts™: First Flying Lesson

I costruttori possono afferrare un manico di scopa e prendere parte a una lezione di volo con Madam Hooch, montare una scopa e lanciarsi in una corsa sfrenata sui tetti di Hogwarts. Disponibile esclusivamente su LEGO.com e LEGO Store a livello globale.

Marcos Bessa, LEGO® Harry Potter ™ Design Lead ha commentato: “Due decenni fa, abbiamo lanciato il primo set LEGO Harry Potter – con cui ho giocato a 12 anni – ei fan sono rimasti altrettanto incantati dalle avventure magiche che possono rivivi e rigioca con i set LEGO oggi come lo erano nel 2001. Questi nuovi prodotti sono pieni di caratteristiche accattivanti e avvincenti colpi di scena che speriamo entusiasmeranno e affascineranno i costruttori di tutte le età mentre esplorano alcuni dei loro momenti preferiti dei film. ”