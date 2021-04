Doctor Strange 2: le riprese del film sono quasi finite

Kevin Feige ha rivelato di essere nel Regno Unito per l'ultima settimana di riprese di Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.

Le riprese di Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness stanno volgendo al termine, a confermalo lo stesso Kevin Feige (capo dei Marvel Studios). Il film con Benedict Cumberbatch come protagonista concluderà le riprese questa settimana.

Il primo capitolo che vedeva Doctor Strange come protagonista uscì 2016, ma nonostante il successo del film, un progetto per un sequel è arrivato molto tempo dopo. All’inizio Scott Derrickson era a bordo come regista prima di abbandonare il progetto, ed è stato sostituito da Sam Raimi. La produzione in seguito ha subito ritardi sia a causa della pandemia che a causa dei progetti della co-protagonista del film, Elizabeth Olsen, che era impegnata nelle riprese di WandaVision.

Le riprese di Doctor Strange 2 sono iniziate alla fine del 2020 nel Regno Unito e i membri del cast oltre a Cumberbatch e Olsen sono stati annunciati solo in quel frangente. Il cast vedrà tornare Chiwetel Ejiofor nei panni di Mordo, Rachel McAdams nei panni di Christine Palmer e Benedict Wong nei panni di Wong, insieme a Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

La produzione del film è stata più lunga del previsto a causa dei vari ritardi, ma la conferma di Kevin Feige può far tirare un sospiro di sollievo ai fan. A parte i membri del cast si sa ancora molto poco riguardo la trama del film, inoltre la Marvel sta per completare le riprese senza che sia emersa una singola foto sul set.

Il film non uscirà fino a marzo 2022 e a partire da ora sono in arrivo altri quattro film del MCU. I Marvel Studios per adesso non hanno ancora avviato una campagna di marketing ufficiale e probabilmente lo fanno per garantire che il primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness abbia il potere di sospendere davvero i fan quando arriverà.

