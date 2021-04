Thomas Pesquet: un astronauta ESA a bordo della Crew Dragon

Questo è la seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale per l’astronauta francese Thomas Pesquet. Il suo volo è stato annunciato dall’ESA per il 22 aprile prossimo e sarà possibile seguire l’evento sui canali ufficiali dell’agenzia, in francese e in inglese. Questa è la prima volta che un europeo volerà sulla Stazione Spaziale a bordo del Crew Dragon e la prima volta dagli Stati Uniti dopo oltre un decennio.

Annunciato il 28 luglio 2020, il 22 aprile l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet si recherà alla Stazione Spaziale Internazionale per la seconda missione a bordo della Crew Dragon di SpaceX.

Insieme all’astronauta JAXA Akihiko Hoshide e agli astronauti della NASA Shane Kimbrough e al pilota Megan McArthur. L’assegnazione della missione è la prima volta che un europeo volerà sulla Stazione Spaziale a bordo del Crew Dragon e la prima volta dagli Stati Uniti in oltre un decennio.

