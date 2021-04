Lisa Cholodenko dirigerà la protagonista Elle Fanning nei primi due episodi della serie tv drama di Hulu intitolata The Girl from Plainville.

Lisa Cholodenko dirigerà i primi due episodi della serie tv drama ordinata da Hulu e con protagonista Elle Fanning, il cui titolo ufficiale è The Girl from Plainville. La serie è incentrata sul caso di suicidio legato a Michelle Carter e Conrad Roy e inizierà la produzione entro la fine dell’anno.

The Girl from Plainville è stata ordinata lo scorso agosto. A scrivere la sceneggiatura sono stati la sceneggiatrice di The Post Liz Hannah e il produttore esecutivo di Dr. Death Patrick Macmanus. Prodotto da UCP, il progetto si basa sull’articolo scritto per Esquire da Jesse Barron nel 2017 sul caso del vero crimine a cui la storia si ispira.

In The Girl from Plainville Elle Fanning, che sarà diretta almeno per i primi episodi da Lisa Cholodenko, interpreta Michelle Carter, la protagonista. La serie tv racconterà gli eventi che hanno portato Michelle, una giovane donna di una piccola città del Massachusetts, a essere processata per il suicidio del suo fidanzato Conrad Roy. I pubblici ministeri, infatti, sostenevano che le sue chiamate e i suoi messaggi avessero alimentato il pensiero suicida dell’uomo quando entrambi erano adolescenti.

Tra i produttori esecutivi i co-showrunner Hannah e Macmanus, Fanning, insieme a Brittany Kahan Ward di Echo Lake. I consulenti sono Barron ed Erin Lee Carr, che hanno diretto il documentario I Love You, Now Die, sempre sul caso in questione. Kelly Funke supervisionerà per la Littleton Road Productions di Macmanus.

Lisa Cholodenko è nota per aver diretto i primi tre episodi della serie targata Netflix Unbelievable, che vedeva nel cast Toni Collette e Merritt Weaver. In precedenza aveva diretto la miniserie di HBO Olive Kitteridge, che le è valsa un Emmy per la miglior regia. Nel 2010, inoltre, ha diretto il film The Kids Are All Right, che ha vinto il Golden Globe per la migliore commedia ed è stato nominato per quattro Academy Awards, tra cui Miglior film e Miglior sceneggiatura originale.

