Tesla, Elon Musk ha annunciato l’AI Day: si terrà a luglio

Tesla si prepara ad un nuovo evento speciale, questa volta interamente dedicato all’intelligenza ufficiale. Si chiama AI Day, con un nome che fa ovviamente eco al Battery Day dello scorso settembre, quando la compagnia di Elon Musk mostrò al mondo i progressi fatti sul fronte delle batterie.

L’annuncio del nuovo evento arriva direttamente da Elon Musk, i dettagli sono ancora pochi, ma abbiamo una prima data approssimativa: si parla di fine luglio.

Considerato il focus dell’evento, è facile immaginare che una parte rilevante della presentazione riguarderà autopilot e i nuovi sviluppi delle intelligenze artificiali a servizio di automobilisti e guida autonoma. Vale la pena di ricordare che lo scorso agosto Musk aveva anche parlato di un sistema di auto apprendimento progettato per gestire grosse quantità di dati video, rielaborandole e analizzandole in tempo reale. Non ci stupirebbe se l’AI Day sarà usato anche per parlare di questa nuova tecnologia.

Salvo posticipi o altre sorprese, l’appuntamento è per il mese di luglio.

Nel frattempo si torna a parlare della Tesla entry-level da meno di 25.000€ e progettata interamente in Cina (con un occhio di riguardo anche per il mercato europeo). Tesla ha annunciato di star cercando – tra le altre figure professionali – anche un responsabile del centro di ricerca e design di Shanghai.