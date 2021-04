Paul Pogba: in lavorazione una docuserie per Prime Video

Amazon Studios ha appena annunciato una collaborazione con Paul Pogba per la realizzazione di una docuserie, ma non solo.

Il popolare calciatore del Manchester United, Paul Pogba, ha da poco stretto un accordo con Amazon Prime Video che prevede la produzione di contenuti in collaborazione, ed il primo tra tutti sarà una docuserie intitolata The Pogmentary.

Paul Pogba collaborerà con Black Dynamite, che è parte del Mediawan Group, e che fa parte di French Amazon Original. La serie farà il suo debutto sulla piattaforma streaming nel 2022.

Questa è la descrizione del progetto che è stata appena rilasciata:

Gli utenti di Prime potranno scoprire attraverso dei filmati inediti, che lo riprendono durante l’infanzia, e mentre parla con la famiglia ed i compagni di squadra, il percorso di Paul Pogba. Gli appassionati apprenderanno qualcosa di più riguardo la sua vita, le sue passioni ed i suoi traguardi. Scopriranno così tutto ciò che lo ha portato a diventare uno dei più iconici calciatori al Mondo.

Paul Pogba può considerarsi uno dei calciatori più influenti a livello globale, considerando i suoi 43 milioni di follower sui vari social. Ricordiamo che Pogba ha anche giocato in Italia per diversi anni nelle file della Juventus.

E proprio alla Juve Prime Video dedicherà una docuserie, mentre altre piattaforme come Disney+ stanno dando spazio a calciatori (o ex) come David Beckham.