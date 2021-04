Launchpad: il trailer della serie di corti live-action di Disney+

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale e la key art della prima stagione di Launchpad, che consiste in una collezione di cortometraggi live-action targati Disney e realizzati da una nuova generazione di storyteller. I 6 contenuti saranno disponibili in streaming su Disney+ dal 28 maggio.

I registi sono tutti provenienti da realtà sotto-rappresentate e sono stati selezionati tra più di 1100 candidati americani, avendo così l’opportunità di condividere il proprio punto di vista e la propria visione creativa con il pubblico di tutto il mondo.

A ogni regista sono stati affiancati dei mentori appartenenti alle varie divisioni dell’azienda, tra cui Disney+, Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Studios Motion Picture Production.

L’obiettivo di Launchpad, targato Disney, è diversificare le storie che vengono raccontate e dare visibilità a quelle che non hanno mai avuto spazio. Ispirati al viaggio della vita, questi primi sei cortometraggi per Disney+ sono basati sul tema della Scoperta: “Discover“. Mahin Ibrahim, Director of Disney’s Diversity & Inclusion, Market, che supervisiona il progetto LAUNCHPAD, ha dichiarato:

Il primo gruppo di corti di questi sei registi di talento ci ha tolto il fiato. Sono commoventi, provocatori e divertenti e ognuno trasmette una prospettiva unica sul vivere in America oggi e sulle cose che si imparano su sé stessi e sugli altri quando si segue la propria strada. Sono entusiasta di condividerli con voi e non vedo l’ora di accogliere un nuovo gruppo di registi provenienti da contesti sottorappresentati per la prossima stagione di LAUNCHPAD.

Ecco la key art:

Di seguito i corti e i registi della prima stagione della serie Launchpad, di cui sopra è disponibile il primo trailer ufficiale insieme alla key art:

IL MIO EID IN AMERICA, scritto e diretto da Aqsa Altaf.

I produttori sono Leslie Owen e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez, Adam Nusinow, Mary Coleman, Nicole Grindle e Vanessa Morrison.

Ameena, un’immigrata pakistana musulmana, si sveglia il giorno dell’Eid e scopre che deve andare a scuola. Con la nostalgia di casa e il cuore spezzato, fa di tutto per rendere l’Eid una festa della scuola pubblica. In questo percorso si ricongiunge con la sorella maggiore e finalmente riesce a sentirsi di nuovo a casa.

LA CENA È SERVITA, diretto da Hao Zheng, scritto da G. Wilson & Hao Zheng.

I produttori sono Shincy Lu e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez, Adam Nusinow, Jessica Virtue e Rachel Yeung.

Uno studente cinese in un collegio d’élite degli Stati Uniti si rende conto che l’eccellenza non è sufficiente quando partecipa alle selezioni per una posizione di leadership per la quale nessuno studente internazionale ha mai fatto domanda.

VITA DA VAMPIRI, scritto e diretto da Ann Marie Pace.

I produttori sono Genevieve Faye, Melody Sandoval e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez, Adam Nusinow, Osnat Shurer e Halima Hudson.

Val Garcia, un’adolescente messicano-statunitense che è per metà umana e per metà vampiro, ha dovuto tenere la sua identità segreta a entrambi i suoi mondi. Ma quando la sua migliore amica umana si presenta nella sua scuola infestata dai mostri, deve affrontare la sua verità, la sua identità e sé stessa.

L’ULTIMO CHUPACABRA, scritto e diretto da Jessica Mendez Siqueiros.

I produttori sono Nicole Crespo e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez e Adam Nusinow.

In un mondo in cui la cultura ha quasi cessato di esistere, una ragazza messicano-statunitense che lotta per portare avanti le sue tradizioni evoca inconsapevolmente una creatura antica e oscura per proteggerla.

SIAMO TIGRI, scritto e diretto da Stefanie Abel Horowitz.

I produttori sono Sydney Fleischmann e Steak House; executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez, Adam Nusinow e Grant Curtis.

Avalon non è pronta a elaborare la perdita della madre, ma quando le viene affidato un bambino di 4 anni per una notte, trova più conforto di quanto avrebbe mai potuto aspettarsi.

PRINCIPE(SSA), scritto e diretto da Moxie Peng.

I produttori sono Carver Diserens e Steak House, executive producer sono Julie Ann Crommett, Mahin Ibrahim, Alyssa Navarro, Chris Caraballo, Jason Alvidrez, Adam Nusinow, Sarah Shepard e Karen Chau.

Quando Gabriel, un bambino cinese di 7 anni che ama la danza classica, diventa amico di Rob, un altro bambino della scuola, il padre di Rob si insospettisce per il comportamento femminile di Gabriel e decide di intervenire.

