Castlevania 4: un poster presenta la nuova stagione

Con un semplice ma efficace “we’re back” Netflix ha presentato la nuova stagione di Castlevania, Castlevania 4, attraverso un poster dedicato. Non sono state però annunciate le date per la distribuzione dei nuovi episodi della serie TV animata sulla piattaforma streaming.

Intanto qui sotto potete vedere il poster di Castlevania 4.

Dopo aver da poco distribuito gli episodi della terza stagione, Netflix ha deciso di rinnovare Castlevania anche per una quarta stagione.

La serie è tratta dal popolare videogioco, ed in particolare da Castlevania III: Dracula’s Curse, uscito nel 1989 per Nintendo Entertainment System. Al centro delle stagioni c’è il percorso di Trevor Belmont, Adrian Tepes (noto anche come Alucard) e della maga Sypha Belnades fatto per cercare di salvare l’Europa da Dracula.

La prima stagione della serie animata è stata distribuita nel 2017, e contava complessivamente 12 episodi. Castlevania – la serie è stata creata da Warren Ellis. Lo stesso Ellis parlando della terza stagione ha dichiarato:

La popolarità della terza stagione è andata oltre quella della seconda, che con il suo successo ha permesso di realizzare Castlevania 3. La terza stagione si è conclusa in maniera incredibilmente positiva. Gli show tendono a logorarsi nella terza stagione, ed invece è stato inusuale vedere l’audience crescere. Castlevania 3 è stata nella top 10 di Netflix per una o due settimane in ben 40 Paesi. Una cosa grandiosa.

Gli appassionati del videogioco, e della serie TV da cui è tratto potranno quindi continuare a godersi le avventure nel mondo di Castlevania ancora per un’altra stagione.