You: la terza stagione della serie Netflix è in arrivo?

La showrunner della serie Netflix You, Sera Gamble, ha condiviso su Instagram una pagina del copione con il titolo del decimo episodio. Terza stagione è in arrivo?

Sera Gamble, la showrunner della serie TV Netflix You, ha pubblicato su Instagram una pagina del copione con il titolo del decimo episodio della stagione. La seconda stagione della serie ha debuttato alla fine del 2019, che questo post voglia indicare che la terza stagione si stia finalmente “avvicinando”?

Attualmente la terza stagione di You non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la didascalia del post della showrunner lascia ben sperare. Questa sicuramente non è una conferma che la serie arriverà presto, ma significa che la produzione degli episodi sta andando avanti. Ecco il post della showrunner di You di seguito:

Il cast vedrà il ritorno di Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, e Victoria Pedretti che tornerà nei panni della sua ragazza, Love Quinn. Nel finale della seconda stagione, Joe ha scoperto che Love non aveva paura di uccidere per lui e che era incinta della sua bambina. Ecco le parole dell’attore Charlie Barnett che ha interpretato Gabe Miranda nella seconda stagione:

E’ stato molto divertente per me interpretare qualcosa di estremamente diverso dai miei soliti ruoli, qualcosa che penso abbia sorpreso molte persone. Mi sono divertito molto a farlo perché questa serie è davvero folle. C’è molta profondità nella sua narrazione e molte fan sono innamorate del personaggio di Penn. Inoltre l’intero cast, ho avuto modo di lavorare con un incredibile gruppo di donne. Ma quelli che dirigono la storia sono proprio Penn e Pedretti, sono degli attori davvero portentosi. Abbiamo lavorato molto insieme e li ho visti fare cose davvero stimolanti, in modo fantastico e meraviglioso.

Nuovi membri del cast della terza stagione includeranno Scott Speedman, Tati Gabrielle e Scott Michael Foster. Le prime due stagioni di You sono attualmente disponibili per lo streaming su Netflix.