The Machine: Mark Hamill nel cast dell’action comedy

Mark Hamill si unisce al cast di The Machine, action comedy ispirata alla gioventù del comico Burt Kreischer e del suo folle soggiorno in Russia.

Mark Hamill si unisce al comico Burt Kreischer nel cast di The Machine, action comedy in arrivo prossimamente diretta da Peter Atencio, noto regista di serie TV comiche come The Last Man on Earth e Jean-Claude Van Johnson. A dare la notizia è stato lo stesso attore con un video su Twitter:

L’interprete di Luke Skywalker vestirà i panni del padre di Kreischer e vedrà i due avere a che fare con la mafia russa. Padre e figlio verranno rapiti da persone a cui Burt Kreischer ha fatto dei torti durante il suo soggiorno studio in Russia avvenuto vent’anni prima.

The Machine è prodotto da Legendary Pictures ed è descritto come un mix tra Una notte da leoni e Prima di mezzanotte. Le riprese si svolgeranno in Serbia.

La storia è ispirata all’omonimo spettacolo di stand-up comedy di Burt Kreischer, in cui racconta come durante un viaggio in Russia con il suo corso di lingua dell’università si sia ritrovato invischiato con la mafia russa e di come la sua abilità nel bere gli abbia fatto ottenere il sorpannome di The Machine. Di seguito potete vedere il video del racconto: