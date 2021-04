The Boys: in arrivo il podcast dedicato alla seconda stagione

Amazon Prime Video ha realizzato un podcast sulla realizzazione della seconda stagione di The Boys, per portare gli ascoltatori dietro le quinte della serie.

Amazon Prime Video ha realizzato un podcast di otto episodi, per far scoprire ai fan il mondo dietro le quinte della serie TV di The Boys. Il podcast sarà disponibile gratuitamente su Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify e altre piattaforme.

Il podcast debutterà il 15 aprile con i primi due episodi, a cui seguirà un lancio settimanale fino alla premiere dell’episodio finale del podcast il 27 maggio. Di seguito il link per seguire il podcast su Apple Podcasts.

The Boys: The Official Podcast, sarà condotto dal giornalista Tim Kash che presenterà conversazioni con i produttori esecutivi Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, insieme alle star della serie e al team di produzione.

Nel podcast, le star Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Jessie T. Usher, Laz Alanso, Chace Crawford, Karen Fukuhara e Aya Cash condivideranno i loro momenti preferiti della seconda stagione, parleranno delle scene che sono risultate essere più impegnative e riveleranno quanto lavoro di preparazione c’è dietro la produzione della serie.

Non solo le star interverranno per discutere della seconda stagione di The Boys nel podcast, ma anche il cast. In uno degli episodi il supervisore degli effetti visivi Stephan Fleet e il coordinatore degli stunt Tig Fong parleranno delle complessità tecniche della seconda stagione, inclusa l’epica scena della balena e delle teste che esplodono in un’udienza al Congresso. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione che è attualmente in produzione.

Oltre alla prossima stagione però c’è anche una serie spin-off in lavorazione. La terza stagione inoltre, adatterà i fumetti della NSFW diretti Herogasm e introdurrà personaggi come Soldier Boy (Jensen Ackles) e Little Nina (Katia Winter). Il podcast potrebbe non anticipare nulla sulla nuova stagione, ma sarà divertente rivivere i momenti che più ci hanno colpito raccontati dal cast, dalla crew e dai produttori della serie.

