Spotify Car Thing è ufficiale: un “telecomando” per la musica in auto, in sicurezza

Spotify Car Thing, il dispositivo del colosso dello streaming musicale, è ufficiale. Al momento però lo potrà utilizzare solamente una cerchia ristretta di utenti Premium americani selezionati da un un programma di test.

Gli utenti USA in questione riceveranno Spotify Car Thing a casa e dovranno pagare solamente il costo della spedizione. Una volta disponibile su mercato, invece, il device avrà un costo di circa 80 dollari.

Il nuovo device è caratterizzato da una grande manopola posizionata nell’angolo dello schermo, un display touchscreen da 4 pollici, e ha l’obiettivo di ridurre al minimo le possibilità di distrarre l’utente che ascolta musica mentre è alla guida.

Per questo motivo, oltre ai comandi touch il device presenta la “manopolona” (più quattro altri tasti fisici sul dorso superiore studiati per navigare nel menu) e la possibilità di sfruttare i comandi vocali.

Ovviamente Spotify Car Thing deve poter comunicare (via Bluetooth) con uno smartphone che funziona come sorgente dello streaming musicale, amplificato appunto dagli altoparlanti dell’autoradio. Il livello di compatibilità è molto alto: il device può comunicare con qualsiasi smartphone Android 8.0 in poi e iOS 14 e successivi. Alimentazione ovviamente via USB, con adattatore per accendisigari compreso nella confezione.

Il device ha un peso irrisorio di 100 grammi e può essere fissato un po’ dove viene più comodo sulla plancia con una ventosa oppure alle bocchette dell’aria condizionata. Per ora il test è solo in territorio USA, ma non è escluso che in futuro non arrivi anche da noi.