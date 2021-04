Seance: il trailer del nuovo film horror con Suki Waterhouse

Il trailer di Seance rivela che il film horror con la regia di Simon Barrett sarà ambientato in un collegio femminile dove è avvenuto un omicidio. La protagonista del film, Camille Meadows, sarà interpretata da Suki Waterhouse (The Bad Batch, Assassination Nation). Di seguito il primo trailer del film:

Il trailer del film horror in uscita Seance è ufficialmente uscito, e ora diamo la nostra prima occhiata ad alcuni misteriosi omicidi che si svolgono in un collegio per sole ragazze, la prestigiosa Edelvine Academy for Girls. Il debutto alla regia di Simon Barrett uscirà nelle sale cinematografiche, digitalmente e on demand, da RJLE Films e Shudder il 21 maggio. Ecco le parole del regista sul suo film:

Seance è ambientato in un collegio femminile dove una giovane donna è morta di recente. La nostra protagonista si trasferisce nella sua stanza del dormitorio, che si crede sia infestata dai fantasmi, e cerca di scoprire cosa è successo. Inizialmente volevo che Suki interpretasse Alice – la prepotente, la leader delle ragazze della scuola. Però poi parlandone con lei, ha avuto un’interpretazione interessante di Camille e ha capito perfettamente le battute nel film. Onestamente era l’unica persona che pensava che la sceneggiatura fosse divertente.

Oltre a Suki Waterhouse, il cast vedrà anche Madisen Beaty (C’era una volta… a Hollywood), Ella-Rae Smith (Into the Badlands), Inanna Sarkis, Seamus Patterson e Marina Stephenson-Kerr.