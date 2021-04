Renfield: Chris Mckay dirigerà il film sul servo di Dracula

Renfield, il film incentrato sul personaggio che faceva da assistente a Dracula, è in lavorazione per gli Universal Studios. Renfield era un personaggio presente nel romanzo di Dracula del 1897 di Bram Stoker. Il personaggio è stato interpretato da Dwight Frye nel film di Tod Browning del 1931 con Bela Lugosi.

Questo personaggio era particolarmente inquietante e mangiava insetti e ragni nella speranza che potesse vivere più a lungo. Gli Universal Studios negli ultimi anni stanno cercando di creare nuove storie sui personaggi iconici dei loro film passati. Alcuni di questi esempi sono stati Dracula Untold (disponibile su Netflix) e La Mummia con Tom Cruise che però non sono riusciti a dare il via al loro progetto Dark Universe.

Lo studio si sta ora concentrando su progetti indipendenti, L’Uomo Invisibile del 2020 ha riscosso un discreto successo, grazie all’approccio moderno di Leigh Whannell alla storia. Ci sono molti altri progetti in fase di sviluppo, incluso Renfield.

Deadline ha rivelato che il regista di The Lego Batman, Chris McKay, è in trattative finali per dirigere il film. La storia invece è stata scritta dallo scrittore di Rick & Morty, Ryan Ridley. I dettagli della trama del film non sono stati ancora rivelati, ma sappiamo che sarà basato su una storia originale di Robert Kirkman.

Altri progetti in arrivo per gli appassionati del genere, sono The Wolfman con la regia di Whannell e sarà interpretato da Ryan Gosling. Elizabeth Banks invece sarà protagonista e regista di The Invisible Woman. Dulcis in fundo, anche Dracula tornerà sui nostri schermi, il progetto sarà prodotto da Blumhouse che si sta concentrando su un approccio moderno.

