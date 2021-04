Poor Things: Ramy Youssef al fianco di Emma Stone nel film?

Ramy Youssef è in trattative per interpretare un ruolo sconosciuto al fianco di Emma Stone nel film Poor Things, diretto da Yorgos Lanthimos.

L’attore vincitore del Golden Globe Ramy Youssef è in trattative per recitare al fianco di Emma Stone nel film Poor Things, prodotto da Searchlight e Film4 e diretto dal regista Yorgos Lanthimos, con cui l’attrice di La La Land aveva già lavorato per La Favorita.

Non sappiamo quale dovrebbe essere il ruolo di Ramy Youssef, ma Poor Things è una storia vittoriana, che parla di amore, scoperta e audacia scientifica e racconta l’incredibile vicenda di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico ma brillante.

Come riferito da Deadline, anche Willem Dafoe è in trattative per unirsi al cast. Ricordiamo inoltre che Searchlight e Film4 hanno collaborato anche per la pellicola in costume La Favorita, sempre diretta da Lanthimos e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. Lo sceneggiatore de La Favorita, Tony McNamara, si sta occupando anche dell’adattamento per il grande schermo del romanzo Poor Things di Alasdair Gray, da cui il film è tratto.

I produttori della pellicola sono Fruit Tree, società di produzione di Emma Stone con Ali Herting e Dave McCary, Ed Guiney e Andrew Lowe, Element Pictures e Film4.

Ramy Youssef ha vinto il premio come miglior attore in una serie TV comedy o musicale ai Golden Globes nel 2020 per Ramy di Hulu, che ha co-creato, scritto, diretto e di cui è anche produttore esecutivo. L’attore è stato nuovamente nominato ai Globes quest’anno per la seconda stagione della serie tv Ramy, e nominato due volte agli Emmy lo scorso anno per le categorie Miglior regista e attore protagonista della serie comica.

Youssef ha partecipato anche alle serie tv Mr. Robot e See Dad Run di Nickelodeon, mentre al cinema lo abbiamo visto in Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot e la commedia della 20th Century Fox diretta da John Hamburg Why Him?.

