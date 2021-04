LEGO Hubble, ricrea i mosaici LEGO 3D con le immagini dei Pilastri della Creazione [AGGIORNATO]

LEGO ha ricreato le iconiche fotografie catturate dal telescopio spaziale Hubble della regione del cosmo chiamata “Pillars of Creation” (Pilastri della Creazione), riproponendole sottoforma di mosaici LEGO 3D e che saranno esposte in vari LEGO Store sparsi nel mondo ma non solo. Ha infatti rilasciato anche le istruzioni per poterceli ricreare in casa.

AGGIORNAMENTO: sul sito americano di LEGO a fondo pagina è presente l’indicazione relativa alle istruzioni per realizzare il mosaico. Purtroppo però non si tratta delle istruzioni per realizzare i mosaici in oggetto esposti nei LEGO Store ma di un ben più piccolo e misero mosaico, pressochè irriconoscibile, 14×14 stud. Inoltre oltre al danno la beffa: manca ancora il pulsante di “Download” per cui al momento non è comunque disponibile il manuale di istruzioni per realizzarlo.

Riguardo alle città italiane in cui i mosaici saranno esposti nei LEGO Store queste sono:

Milano

Torino

Roma

Di seguito il comunicato stampa dell’iniziativa.

Nell’ambito della campagna spaziale LEGO Go Beyond, le immagini del famoso telescopio spaziale Hubble sono state ricreate in mattoncini LEGO e svelate in 168 negozi LEGO in tutto il mondo.

La campagna è iniziata con il lancio del set 10283 LEGO NASA® Space Shuttle Discovery il mese scorso, che include sia lo shuttle che il famoso telescopio spaziale Hubble.

Ideale per i costruttori adulti, il nuovo set è una ricostruzione dettagliata della missione STS-31 che è stata lanciata nel 1990 e ha visto lo Space Shuttle Discovery ed i suoi cinque membri dell’equipaggio lanciare il telescopio spaziale Hubble nel cosmo. Da allora, il telescopio spaziale Hubble ha condiviso immagini meravigliose dello spazio profondo, portando a scoperte nel campo dell’astrofisica e dell’esplorazione spaziale.

Il Gruppo LEGO ha preso tre varianti della famosa immagine dei Pilastri della Creazione e le ha ricreate come opere d’arte in mattoni multidimensionali 50x50cm nello stile del bassorilievo da presentare nei negozi LEGO. Gli amanti dei mattoncini potranno anche ricreare le proprie versioni a casa, grazie alle istruzioni ospitate su LEGO.com/gobeyond.

I Pilastri della Creazione, giustamente chiamati, catturati dal telescopio spaziale Hubble, fanno parte di una regione attiva di formazione stellare all’interno della Nebulosa dell’Aquila e nascondono le stelle appena nate nelle loro sottili colonne.

Anche l’ex astronauta della NASA, la dottoressa Kathy Sullivan, che faceva parte della missione STS-31 originale, e che ha preso parte a un esclusivo Q&A www.lego.com/gobeyond per il lancio del nuovo set spaziale LEGO, ha discusso anche delle sue immagini preferite di Hubble: “Ci sono così tante immagini spettacolari che il telescopio spaziale Hubble è stato in grado di catturare nel corso degli anni. Alcuni dei miei preferiti includono l’Ultra Deep Field, che guardava una piccola porzione di cielo e trovava infinite galassie; The Light Echo, che cattura il riverbero della luce nello spazio causato dallo scoppio di una stella; e Pillars of Creation, poiché guarda a una regione in cui stanno nascendo le stelle. Ciò che il telescopio è stato in grado di catturare nel corso degli anni è davvero straordinario“.

I mosaici 3D saranno in negozi LEGO selezionati in tutto il mondo a partire dal 18 aprile e disponibili per la visualizzazione su Lego.com/gobeyond, dove puoi anche iscriverti al programma LEGO VIP per visualizzare l’intervista completa con l’ex astronauta della NASA Dr. Sullivan sull’originale missione STS-31 per il rilascio in orbita del telescopio spaziale Hubble.