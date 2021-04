X-Men: le saghe House of X e Powers of X raccolte in un unico volume

Panini pubblicherà in un unico volume le saghe di House of X e Powers of X, che hanno portato i mutanti di casa Marvel in una nuova era.

Ad aprile le saghe che ha portato gli X-Men in una nuova era arriverà in un unico volume. Le vicende narrate in House of X e Powers of X sono state scritte da Jonathan Hickman (Secret Wars) e disegnate da Pepe Larraz e R.B. Silva e vede Charles Xavier e Magneto allearsi per costruire un nuovo futuro per i mutanti.

Il volume conterrà i sei numeri House of X ed i sei numeri di Powers of X, entrambe pubblicate nel 2019. Il formato è 18,3×27,7 cm per 448 pagine al costo di 41,00 euro. Il volume sarà disponibile dal 29 aprile.

Di seguito la presentazione da parte di Panini Comics:

