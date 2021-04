What Drives Us: il primo trailer del film diretto da Dave Grohl

Il primo trailer di What Drives Us, il secondo lungometraggio diretto dal frontman dei Foo Fighters, è stato rivelato.

Il primo trailer del documentario musicale intitolato What Drives Us, sarà il secondo lungometraggio diretto dalla leggenda del rock, Dave Grohl. Di seguito il trailer del film:

Prodotto dai Foo Fighters, il film è una lettera d’amore a un rito di passaggio del rock and roll: un tour portato avanti nel retro di un furgone. Grohl ha raccolto tutta una serie di testimonianze tra cui quelle di Ringo Starr, Brian Johnson degli AC / DC, Steven Tyler degli Aerosmith, St. Vincent, Slash e Duff McKagan dei Guns & Roses, The Edge degli U2, Flea dei Red Hot Chili Peppers, Lars dei Metallica Ulrich, Exene Cervenka di X e tanti altri.

Il progetto segna l’acquisizione più appariscente del nuovo canale Sony Coda Collection, che ne ha acquisito i diritti globali e distribuirà il film a partire dal 30 aprile, esclusivamente sulla piattaforma di abbonamento orientata alla musica disponibile tramite Amazon Prime Video. Il film sarà disponibile anche al di fuori degli Stati Uniti tramite il servizio di streaming di Amazon. Di seguito le parole dell’ex batterista dei Nirvana Grohl in merito al film:

Questo film è la mia lettera d’amore a tutti i musicisti che sono saliti su un vecchio furgone con i loro amici e si sono lasciati tutto alle spalle per la semplice ricompensa di suonare musica. Questo progetto si è trasformato in un’esplorazione del perché? Cosa ci spinge a fare tutto questo per la musica?

Il film segue le band emergenti RadKey e Starcrawler che stanno conquistando il mondo una città alla volta, raccontando anche storie dei più grandi artisti dell’industria musicale, rievocando il romanticismo e l’avventura, così come la follia e il caos di chi decide di vivere in questo modo.

La produzione descrive il film come un omaggio al momento nella vita di ogni musicista in cui il loro impegno viene messo alla prova e il loro desiderio di suonare musica per gli altri diventa un atto di fede cieca quasi irrazionale. Ad un certo punto, prima che qualcuno conoscesse il loro nome, hanno avuto una spinta inarrestabile a condividere la loro musica con il mondo. La loro passione li ha portati a lasciare tutto alle spalle, a gettare al vento la prudenza e a inseguire il loro sogno.

