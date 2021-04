The Nevers: la serie HBO debutta con 1,4 milioni di spettatori

The Nevers ha avuto un debutto degno di nota ed diventata la prima serie originale più seguita di HBO fino ad oggi, con un totale di 1,4 milioni di spettatori tra TV e digitale. La serie drammatica di fantascienza è ambientata durante gli ultimi anni del regno della regina Vittoria ed è incentrato su un gruppo di donne per lo più chiamate “le Toccate”, dotate di poteri straordinari.

La storia presentata dalla serie vede Wily Amalia True (Laura Donnelly), che riesce a vedere scene del futuro, e l’inventrice Penance Adair (Ann Skelly), che può vedere l’energia che scorre intorno a lei, che si uniscono a pochi altri orfani per proteggersi.

Nel primo episodio vediamo l’ispettore Frank Mundi (Ben Chaplin) inseguire Maladie (Amy Mason), che ottiene il suo potere infliggendo dolore agli altri. Anche The Nevers è stato costretta a sospendere la sua produzione durante la pandemia, quindi la prima stagione verrà rilasciata in due parti. La prima parte sarà composta da 6 episodi.

Secondo Deadline, The Nevers ha ottenuto un debutto da record per una serie originale di HBO. Con 1,4 milioni di spettatori, ha superato le anteprime di Lovecraft Country e The Undoing. La notizia fa ben sperare per la serie, che ha ricevuto elogi per aver incarnato lo stile dei precedenti successi del creatore Joss Whedon.

Il creatore della serie però potrebbe anche risultare un ostacolo alla serie stessa. Whedon infatti si è allontanato dal progetto a novembre 2020 a causa delle numerose accuse mosse contro di lui. Whedon è stato accusato di comportarsi in modo inappropriato da Charisma Carpenter e Ray Fisher, per citarne alcuni. Quando Whedon ha lasciato The Nevers, è stato sostituito come showrunner da Philippa Goslett, anche se è ancora accreditato come creatore e produttore esecutivo.

