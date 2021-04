Tesla ha presentato una Model 3 con 151Km di autonomia, ma solo in Canada

Tesla ha iniziato a vendere una Tesla Model 3 con un’autonomia di appena 151 Km. È un’esclusiva del mercato canadese, ma va benissimo così: stiamo parlando di una berlina da 45.000$ canadesi con un’autonomia analoga a quella della più economica e compatta Smart Fortwo.

In realtà la mossa apparentemente scriteriata ha una sua razionalità: questa Tesla Model 3 castrata viene incontro alla legge canadese sugli incentivi per l’acquisto degli EV. Il Governo mette a disposizione 5.000$ per l’acquisto di una nuova vettura ad emissioni zero, a patto che il costo di base non superi i 45.000$ (55.000$ con gli optional).

Contando che la Model 3 più economica in Canada sforava questo tetto, l’azienda è corsa ai ripari in modo da non rischiare che i consumatori si orientassero verso altri brand, facendole perdere preziose quote di mercato.

Non solo l’autonomia limitata a 151 Km, la Tesla Model 3 ‘lowcost’ è anche sprovvista di Autopilot.

Fino a poco tempo fa per ordinare questa Tesla castrata era necessario piazzare un ordine seguendo una procedura ad hoc via telefono. Ora il produttore ha fatto retromarcia, decidendo di elencarla nel catalogo ufficiale del sito. Secondo il portale specializzato Electrek, fino ad oggi la Model 3 da 151 Km di autonomia è stata ordinata esclusivamente da uno sparuto gruppo di automobilisti. Forse anche per questo Tesla ha scelto di pubblicizzarla più aggressivamente.