Samsung Galaxy Quantum 2: crittografia quantistica e specifiche da primo della classe

Torna il Samsung Galaxy Quantum, smartphone che si distingue da tutti gli altri per una caratteristica: protegge i dati con la crittografia quantistica.

Samsung ha annunciato il nuovo Samsung Galaxy Quantum 2, seconda generazione della linea di smartphone con crittografia quantistica.

La sicurezza dei dati dell’utente viene delegata ad un chip sviluppato dalla ID Quantique, ossia quello che viene definito “il più piccolo generatore quantistico di numeri casuali (QRNG)”. Misura appena 2,5mm e funziona registrando randomicamente il suono usando un sensore LED e CMOS. La tecnologia – almeno sulla carta- rende la generazione dei valori della chiave crittografica estremamente più imprevedibile di quanto avvenga con le tecniche di crittografia tradizionale.

Il Galaxy Quantum 2 dà la possibilità di utilizzare i servizi che richiedano la massima sicurezza in modo affidabile – questo grazie alla generazione di numeri casuali usando un sistema imprevedibile e privo di pattern

si legge nel comunicato di presentazione dello smartphone. Probabilmente si tratta di un livello di difese eccessivo per la maggior parte dei consumatori.

Il chip QRNG può essere sfruttato dalle app che utilizzano le API Android Keystore

Il Galaxy Quantum 2 – almeno per il momento – verrà venduto esclusivamente in Corea del Sud in partnership con l’operatore mobile T-Word.

Quanto alle specifiche: il device monta un SoC Snapdragon 855 Plus accompagnato da una fotocamera da 64MP. Lo schermo è un OLED da 6,7 pollici con refresh-rate da 120Hz.