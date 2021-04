Out Of The Box: l’anteprima delle tavole dell’antologia a fumetti

Sono disponibili in anteprima le prime tavole di Out Of The Box, antologia a fumetti che comprende 5 storie di 9 autori. Il fumetto è disponibile su Kickstarter.

Out Of The Box è la nuova rivista di storie a fumetti ideata da nove autori italiani e da oggi, martedì 13 aprile, è disponibile su Kickstarter, possibile pre-ordinare e finanziare l’opera. La rivista a colori contiene cinque storie originali di vari generi divise in capitoli composti da 20 tavole ciascuno e si compone di circa 110.

Le storie presenti sono Il vecchio e il Tesoro dei Tesori, road trip dove un maestro della Teosofia convincerà Nikola Tesla a portarlo nello spazio su un’astronave costruita da Alfons Mucha. Ghost Dance è un action horror western, Il lupo azzurro e la cerva fulva è un affascinante viaggio in compagnia di uno sciamano mongolo e della sua giovane apprendista, Il rotolo di rame è un’avventura post-apocalittica e infine la spy-story Progetto Colibrì.

Autori di Out of The Box sono gli sceneggiatori Francis Green, Matteo Parisi, Giacomo Masi e Brian Freschi, mentre i disegni sono opera di Eleonora Dea Nanni, Elisa Di Virgilio, Marta Zaccarini, Giulia D’Urso e Zeno Colangelo.

Di seguito potete vedere in anteprime la copertina del primo numero e le prime tavole di ogni storia:

Progetto Colibrì:

Ghost Stories:

Il lupo azzurro e la cerva fulva

Il rotolo di rame

Il vecchio e il Tesoro dei Tesori

Tutti coloro che aderiranno alla campagna di raccolta fondi riceveranno in omaggio un poster, inoltre se durante la campagna Kickstarter si sbloccheremo precisi Stretch Goal ci sarà la possibilità di vedere al lavoro su Out Of The Box i seguenti guest artist: Kent Williams, Safely Endangered, K5Fuwa (Keigo), Daw, Ekra e Max Favazza.

Vi ricordiamo che la campagna Kickstarter sarà attiva fino al 3 maggio e che gli artisti preventivano circa un anno di lavori per la consegna del progetto che si compone di dieci volumi. Al momento sono state scalettate le cinque storie, dall’inizio alla fine, le sceneggiature dei primi capitoli e le prime 5 tavole per storia sono ultimate. L’opera sarà pubblicata sia in formato digitale che cartaceo e sarà pubblicata in italiano ed in inglese, con la possibilità di altre lingue se durante il crowdfunding verranno raggiunti almeno 25 sostenitori (solo edizione digitale) o almeno 100 sostenitori (anche edizione cartacea) per lingua.

Out of The Box è solo uno dei tanti progetti presenti sulla piattaforma, recentemente vi avevamo parlato del board game The Shadow Planet, tratto dall’omonimo fumetto.