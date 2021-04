Marvel: le anime variant cover ad opera di Peach Momoko

L’artista dopo il fumetto Demon Days: X-Men , storia in cinque parti ispirata al folklore giapponese, e la realizzazione delle Trading Card torna a disegnare cover per le testate di punta della Casa delle Idee .

Le testate coinvolte sono le seguenti: il 7 luglio arriveranno Amazing Spider-Man #70, Avengers #45, Immortal Hulk #48 e X-Men #1,l 14 luglio arriverà Champions #8, il 21 luglio sarà la volta di Amazing Spider-Man #71, Captain Marvel #30, Daredevil #32 e Guardians of the Galaxy #16, il 28 luglio toccherà aShang-Chi #3 e Wolverine #14, infine ad agosto Thor #16.

Marvel ha diffuso le variant cover ad opera di Peach Momoko che saranno disponibili questa estate a luglio ed agosto. Le copertine saranno in pieno stile anime, come potete ammirare qui sotto.

The Falcon and The Winter Soldier: nuovo video dal dietro le quinte

Gli Eterni: Chloe Zhao sta montando il taglio finale del film Marvel

The Falcon and The Winter Soldier: nuove immagini dal terzo episodio

Marvel's M.O.D.O.K.: Jon Hamm e Nathan Fillion nel cast di voci

The Falcon and The Winter Soldier: il poster dedicato a US Agent

The Falcon and The Winter Soldier: nuovo poster della serie TV Marvel