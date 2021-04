La data di uscita della commedia Man From Toronto, con protagonisti Kevin Hart e Woody Harrelson, è fissata per il 14 gennaio 2022.

La Sony ha fissato la data di uscita nei cinema per la commedia d’azione Man From Toronto, i cui protagonisti sono Kevin Hart e Woody Harrelson: il 14 gennaio 2022, nel weekend del Martin Luther King, Jr. Day, un evento che si celebra a Los Angeles. Il film è stato cancellato dal calendario delle uscite cinematografiche quando la pandemia ha preso piede, ma ora il progetto può finalmente andare avanti.

Diretto da Patrick Hughes e scritta da Robbie Fox e Chris Bremner, Man From Toronto segue l’assassino più letale del mondo e mette in luce il più grande errore di New York perché due uomini – uno è il vero criminale (Harrelson), denominato “L’uomo di Toronto” – vengono scambiati l’uno per l’altro in un noleggio Airbnb.

Anche Kaley Cuoco ed Ellen Barkin reciteranno al fianco di Kevin Hart e Woody Harrelson in Man From Toronto, la cui data di uscita è appunto fissata per il 2022. Insomma, ci sarà da attendere ancora un po’ per vedere in azione i due amati attori in una commedia che promette grosse risate. Completano il cast Jasmine Mathews, Melanie Liburd, Pierson Fode, Lela Loren, Alejandro De Hoyos e Tomohisa Yamashita.

I produttori esecutivi del film sono Bill Bannerman, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth. I produttori sono Steve Tisch, Todd Black e Jason Blumenthal. Ricordiamo che Woody Harrelson ha sostituito Jason Statham, il quale ha lasciato il progetto all’inizio dello scorso anno.

