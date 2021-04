Michael Cera reciterà al fianco di Amy Schumer nella serie tv comedy di Hulu dal titolo Life & Beth. La serie, che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Love, Beth, sarà composta da 10 episodi, già ordinati nel luglio del 2019 come parte di un accordo firmato tra Amy Schumer e Hulu per avere in via esclusiva i prossimi progetti dell’attrice comica. Quest’ultima infatti è sceneggiatrice, regista, produttrice esecutiva e protagonista della serie tv.

La storia è incentrata sulla vita di Beth (Schumer), la quale sembra una persona molto bella. La donna si guadagna da vivere lavorando come distributrice di vino. Ha una relazione a lungo termine con un ragazzo attraente e di successo e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso flashback di se stessa adolescente, Beth inizia a capire chi è e chi vorrebbe diventare.

Nella comedy Life & Beth Michael Cera interpreterà il ruolo di John, un contadino e chef, sempre onesto e preciso. Il personaggio segna il primo ruolo regolare dell’attore dopo la serie tv di Fox Arrested Development. Da allora lo abbiamo visto in film come Superbad e Juno. Per quanto riguarda la TV, ha recitato in Children’s Hospital e ha ripreso il suo ruolo nel sequel di Netflix Medical Police. È anche apparso in Twin Peaks e in diversi episodi di Drunk History su Comedy Central. È stato anche nominato per un Tony Award per Lobby Hero di Kenneth Lonergan.

Insieme a Amy Schumer, anche Kevin Kane, Daniel Powell e Ryan McFaul saranno i produttori esecutivi di Life & Beth. La casa di produzione è la Endeavor Content, che si occuperà di gestire anche le vendite internazionali della serie tv.

