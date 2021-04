Leonardo: la serie con Aidan Turner sarà disponibile su Prime Video

Aidan Turner meglio conosciuto per aver interpretato Kili ne Lo Hobbit è il protagonista di Leonardo, un dramma di otto episodi che esplora la vita interiore del genio del Rinascimento Leonardo da Vinci. La serie è stata prodotta dalla RAI, France Télévisions, ZDF e RTVE. Girata durante la pandemia, la serie TV è anche co-prodotta e distribuita in tutto il mondo da Sony Pictures Television. Dal 28 Aprile la serie sarà disponibile per la visione su Amazon Prime Video.

L’attore Aidan Turner è tornato sui nostri schermi quasi due anni dopo la fine della serie storica Poldark. L’attore irlandese ammette di aver dubitato di poter essere il protagonista di Leonardo, un’altra serie drammatica d’epoca.

Ma una misteriosa e appassionata rivisitazione della vita di uno dei più grandi artisti della storia – ambientata sullo sfondo dell’Italia rinascimentale – era un progetto che non poteva proprio rifiutare. Ecco le parole dell’attore:

In un certo senso, se non fosse stato Leonardo da Vinci, probabilmente non avrei interpretato il ruolo. Come attori, a volte ci chiediamo: se lo guarderò tra un anno con un altro attore che lo interpreta, vorrei averlo fatto io?

Leonardo che è andato in onda su Rai1 dal 23 marzo, dal 28 aprile sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. La serie esplora ciò che ha reso famoso il pittore, architetto e inventore rinascimentale, mostrando i segreti e il dramma dietro il suo genio senza pari, ogni episodio si concentra su un diverso dipinto di Da Vinci e rivela la storia dietro di esso.

La storia si concentra molto sull’educazione molto poco ortodossa di Da Vinci con i suoi nonni e su come ciò possa averlo influenzato. È interessante notare che il dramma esplori anche l’orientamento sessuale del pioniere, descrivendo anche le sue relazioni con gli uomini.