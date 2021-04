13—Apr—2021 / 9:25 AM

Le riprese de L’incendiaria – Firestarter è il titolo originale -, il nuovo adattamento del romanzo horror di fantascienza nato dalla penna di Stephen King nel 1980, inizieranno a giugno 2021. Non è la prima volta che il romanzo di King viene adattato per il grande schermo: la prima volta infatti è accaduto nel 1984, con un cast che comprendeva David Keith, una giovane Drew Barrymore e Martin Sheen.

La storia è incentrata su una giovane ragazza di nome Charlie (Barrymore) le cui abilità pirocinetiche la rendono un bersaglio del Dipartimento di intelligence scientifica del governo degli Stati Uniti, alias The Shop. Il desiderio di utilizzare come arma le abilità della giovane portano Charlie e suo padre Andy alla fuga, ma alla fine ha luogo una resa dei conti, con Charlie che usa i suoi poteri pirocinetici per salvarsi dagli agenti del governo.

A dare la notizia dell’inizio delle riprese del nuovo remake de L’incendiaria a giugno 2021 è stato The Hollywood Reporter, che ha ottenuto le informazioni dal produttore Akiva Goldsman, anche se quest’ultimo non ha riferito la data ufficiale:

Firestarter è uno degli ultimi grandi romanzi di Stephen King, che sono diventati dei classici. Ci sono cose che non dimenticherò mai dal film originale, ma si discostava notevolmente dal libro. Quindi Scott Teems – che è uno scrittore davvero meraviglioso – ha scritto questa sceneggiatura fantastica che è molto più vicina al romanzo sia in termini di eventi sia per quanto riguarda il tono. Iniziamo a girare tra 12 settimane. Firestarter è sempre stato uno degli horror più intimi e affettivi di Stephen, e penso che la pirocinesi sia un’idea davvero affascinante quando si tratta dell’espressione di sentimenti nascosti.

Il nuovo film vedrà Zac Efron interpretare il ruolo del padre di Charlie, Andy, mentre la giovane co-protagonista della storia non ha ancora un volto.

Potrebbe interessare: