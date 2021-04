Just Beyond: Mckenna Grace e Lexi Underwood nel cast

Le protagoniste di Just Beyond, la serie TV tratta da R.L. Stine, saranno Mckenna Grace, Lexi Underwood e Nasim Pedrad.

Disney+ ha trovato le protagoniste della serie antologica soprannaturale intitolata Just Beyond: stiamo parlando di Mckenna Grace e Lexi Underwood. La serie sarà basata sui fumetti di BOOM! Studios realizzati dal creatore di Piccoli Brividi, R.L. Stine.

La serie sarà composta da otto episodi, che avranno ognuno un cast diverso. Alieni, fantasmi e universi paralleli sono gli elementi di base di questa nuova produzione. Nella serie comparirà anche Nasim Pedrad, già protagonista di Chad.

La Grace, invece, apparirà nel nuovo film dedicato ai Ghostbusters, ed è comparsa anche in Captain Marvel. Mentre la Underwood è già apparsa in Little Fires Everywhere di Hulu.

Grahame-Smith, David Katzenberg e Aaron Schmidt realizzeranno il progetto per KatzSmith Productions. David Walpert e Marc Webb faranno da produttori esecutivi assieme a Ross Richie, Stephen Christy e Mark Ambrose di BOOM!. L’autore R.L. Stine farà da co-produttore esecutivo. 20th Television, che è parte di Disney Television studios, produrrà Just Beyond.

Grahame-Smith ha dichiarato: