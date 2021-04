Brand reputation, il Gruppo LEGO nuovamente in cima alla classifica RepTrak per il 2021

Annunciata ieri su RepTrak, il sito che ogni anno stila la classifica dei brand con la miglior reputazione (brand reputation) a livello globale, la top 100 del 2021 ed in prima posizione c’è nuovamente il Gruppo LEGO seguito da Rolex, Ferrari, Bosch e Harley-Davidson.

Di seguito la press release dell’annuncio in cui ci vengono spiegati anche i parametri valutati per stilare la classifica.

Il 2021 Global RepTrak® 100 è la classifica definitiva della reputazione aziendale per le aziende leader a livello mondiale. Global RepTrak 100 mostra come le persone si sentono, pensano e agiscono nei confronti delle aziende a livello globale. Per oltre un decennio, The RepTrak Company™ ha classificato le prime 100 aziende più rispettabili per celebrare i leader della reputazione globale.

La società RepTrak misura la reputazione aziendale di una società utilizzando i punteggi di reputazione, da 0 a 100, che misurano il modo in cui le persone si sentono nei confronti di una determinata azienda. I punteggi reputazionali dimostrano una forte relazione positiva con i risultati aziendali, come la disponibilità delle persone ad acquistare, consigliare o fidarsi di un’azienda. Le aziende con i reputazionali più alti sono entrate nella classifica dei primi 100.

La nostra metodologia

Per determinare il 2021 Global RepTrak 100, The RepTrak Company ha analizzato i dati sulla reputazione di oltre duemila aziende. A titolo oneroso, un’azienda doveva soddisfare i seguenti criteri:

essere un brand aziendale con entrate globali superiori a $2 miliardi di dollari

deve raggiungere una soglia di familiarità media globale superiore al 20% in tutti i quindici paesi in cui è stata eseguita la misurazione e una soglia di familiarità superiore al 20% in otto o più dei quindici paesi in cui è stata eseguita la verifica

deve raggiungere un punteggio di reputazione qualificante superiore al punteggio medio (ovvero 67,3 punti)

La classifica 2021 Global RepTrak 100 si basa sui risultati ottenuti da 68.577 individui intervistati a livello globale nelle 15 maggiori economie attraverso sondaggi online. I dati per questo sondaggio sono stati raccolti da dicembre 2020 a gennaio 2021.

A questo link potete trovare il pdf completo esaustivo con tutti gli ulteriori dettagli delle verifiche.