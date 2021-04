Marte, la NASA mette in mostra le dune “blu”

La NASA ha pubblicato sul suo sito governativo uno scatto di Marte quasi pittorico, che illustra le profonde differenze termiche che si possono registrare tra le dune in un’area geografica relativamente contenuta. Lo scatto copre infatti un’area ampia appena 30 chilometri (19 miglia), catturando un minuscolo spaccato dell’area che circonda l’area del polo settentrionale del Pianeta Rosso, 80.3 gradi di latitudine nord, 172.1 gradi di longitudine est.

Il vento che sferza su Marte ha creato un mare di dune scure distribute in striature, le quali di dipanano su una superficie grande due volte l’Italia. La strana combinazione cromatica registrata nello scatto è dovuta al fatto che l’apparecchio adoperato stesse adoperando un’impostazione termica, ovvero che stesse registrato le zone fredde del pianeta con delle tinte blu, mentre quelle più calde sono state riportate in giallo e in arancione.

L’immagine, avvisa la NASA, rappresenta una combinazioni di scene di Marte registrate dal Thermal Emission Imaging System del Mars Odyssey tra il dicembre 2002 e il novembre 2004. Lo scatto è parte di un set di elementi visuali selezionati dall’agenzia statunitense per celebrare il ventesimo anniversario della Odyssesy, l’apparecchio spaziale più longevo che si sia mai avvicinato a Marte.

