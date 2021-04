Le Superchicche: il primo sguardo alle tre protagoniste

Le Superchicche stanno per tornare, a dimostrarlo una prima immagine delle protagoniste nei panni delle tre piccole supereroine. La serie è stata scritta da Diablo Cody e prodotta da Greg Berlanti. Originariamente in onda su Cartoon Network, la serie delle Superchicche si è conclusa 15 anni fa, ma i personaggi sono rimasti popolari fino ad oggi.

Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault interpreteranno Lolly, Dolly e Molly. La star di Scrubs, Donald Faison, interpreterà il professor Utonium, e Tom Kenny sarà il narratore della serie. Le riprese della serie sono iniziate la scorsa settimana e probabilmente debutterà ad autunno 2021. Di seguito la foto con le tre attrici:

I dettagli sulla trama della serie non sono stati ancora rivelati. Nella foto possiamo vedere le tre attrici indossare il colore iconico associato ai rispettivi personaggi e sono affiancate da nuvole animate che si avvicinano all’estetica della serie animata.

Le foto dal set delle Superchicche rivelate qualche giorno fa che mostravano le attrici in costume hanno ricevuto molte critiche da parte dei fan che hanno ritenuto che gli abiti non fossero all’altezza delle loro aspettative. Senza un trailer che mostri il trio in azione, non si può dire che cosa ci si potrà aspettare dalla versione live-action.

Una delle ultime aggiunte al cast della serie è stata Robyn Lively che interpreterà Sara Bellum ne Le Superchicche, una donna in carriera che ha una storia d’amore con Drake. Da sempre amica delle tre protagoniste, è stata loro vicina sin dall’infanzia.

