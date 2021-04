Joseph Siravo: morto l’interprete de I Soprano e Carlito’s Way

A 64 anni, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro, è morto Joseph Siravo, interprete che ha lavorato in produzioni come I Soprano e Carlito’s Way. Proprio nella serie TV di HBO Siravo interpretò il padre di Tony Soprano.

La figlia dell’attore ha dichiarato:

Ero con lui quando se n’è andato questa mattina, è morto in pace. Lui ci ha amato molto e noi lo abbiamo amato tanto, siamo stati fortunati. Sono certa che non è andato così lontano, e ci starà ancora vicino.

Nella serie TV dedicata a I Soprano il suo personaggio, quello di Johnny Boy, è apparso nei flashback dedicati all’infanzia di Tony. Di recente Siravo è apparso anche in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, nei panni di Fred Goldman, il padre della vittima Ron Goldman.

Tra le altre serie in cui è apparso ricordiamo anche Dirty Sexy Money, The Blacklist, Elementary, Blue Bloods e New Amsterdam. Mentre a livello cinematografico è apparso in Carlito’s Way, Come D’Incanto e The Report.

Michael Imperioli, che ha interpretato Christopher Moltisanti in I Soprano, ha dichiarato: