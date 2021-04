Legendary Entertainment e Jordan Vogt-Roberts, regista di Kong: Skull Island, stanno lavorando a un film live-action di Gundam, che sarà disponibile in un secondo momento esclusivamente su Netflix. A dare la notizia oggi è stato l’account ufficiale Twitter della piattaforma:

Grab your Mobile suits! Jordan Vogt-Roberts has been set to direct and produce Legendary’s first-ever live-action feature film version of Sunrise’s GUNDAM for Netflix. — NX (@NXOnNetflix) April 12, 2021

Insomma, Voght-Roberts non si occuperà solo di dirigere la pellicola, ma anche della sua produzione. Non si hanno molti dettagli in merito, ma sappiamo che Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Runaways) sta scrivendo la sceneggiatura del progetto e ne sarà anche produttore esecutivo.

Il film live-action sarà trasmesso in streaming su Netflix a livello globale, tranne che in Cina, dove Legendary distribuirà Gundam nei cinema. Ovviamente, dato che il progetto è ancora alle prime fasi di sviluppo, non è ancora stata fissata una data di uscita ufficiale.

Cale Boyter supervisionerà il progetto per conto del leggendario studio di Gundam, Sunrise, insieme a Jason Young. Per quanto riguarda la trama, non è chiaro se il film di Jordan Vogt-Roberts si svolgerà nella stessa linea temporale in cui è ambientato l’anime originale di Yoshiyuki Tomino.

Chissà, magari il film live action potrebbe aiutare Netflix ad attirare nuovi abbonati e offrire una di quelle pellicole imperdibili che potrebbero impedire a chi è già iscritto al servizio di annullare l’abbonamento. Mai dare nulla per scontato, anche perché accordi così importanti funzionano alla grande. Non ci resta che aspettare e accontentarci di sapere con certezza che la pellicola arriverà!

