Fatma: il trailer della serie TV thriller turca di Netflix

La piattaforma streaming Netflix ha da poco pubblicato il trailer di Fatma, la nuova serie TV thriller di produzione turca, che verrà distribuita e sarà disponibile per gli utenti alla fine del mese, ovvero il 27 aprile.

Qui sotto potete trovare il thriller di Fatma.

La storia al centro del telefilm ha come protagonista l’attrice Burcu Biricik, che interpreta una donna delle pulizie che si trova a ricercare il marito scomparso, Zafer, e lungo il percorso si trasformerà in una serial killer in maniera involontaria.

A produrre il progetto c’è Basak Abacigil, mentre la regia è stata affidata a Ozgur Onurme. Pelin Distas è il creatore dei contenuti originali di Netflix per la Turchia, e lui stesso ha descritto la serie TV Fatma come “un pugno nello stomaco, capace di descrivere la situazione di vita di una donna in Turchia”.

Ma l’attrice protagonista Burcu Birick ha dichiarato:

Il personaggio di Fatma può essere rispecchiato nella vita di diverse donne in giro per il mondo. Questo perché viviamo in una società al maschile, ed in questa serie vediamo una donna che cerca di sopravvivere in un mondo dominato dagli uomini.

L’appuntamento è per il 27 aprile su Netflix.