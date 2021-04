Emancipation: il film con Will Smith non sarà più girato in Georgia

Il film Emancipation con protagonista Will Smith ha ritirato la produzione dalla Georgia sulla scia delle controverse leggi sul voto dello stato. Diretto da Antoine Fuqua, regista di Straight Outta Compton, Emancipation racconta la vera storia di Gordon, uno schiavo in una piantagione della Louisiana che fugge per la libertà e per unirsi all’esercito sindacale in seguito.

Gordon venne soprannominato Whipped Peter, le foto delle enormi cicatrici che aveva sulla schiena causate dalle frustate, furono pubblicate sulla popolare rivista americana Harper’s Weekly e furono la prova del trattamento brutale che gli schiavi stavano subendo.

Adesso il governatore della Georgia Brian Kemp e il legislatore dello stato hanno approvato nuove severe regole di voto che molti attivisti per i diritti civili hanno paragonato all’era di Jim Crow.

Queste nuove norme includono nuovi rigorosi requisiti per le schede elettorali assenti, e rendendo un crimine il fornire cibo o acqua gratis agli elettori che aspettano in fila. La notizia ha causato molte polemiche nello stato.

Secondo THR, Emancipation di Will Smith e Antoine Fuqua è il primo film ad aver spostato la sua produzione dalla Georgia a causa di questa legge. La produzione avrebbe dovuto iniziare le riprese il 21 giugno, ma ora si sposterà in Louisiana. Will Smith e Antoine Fuqua sono i produttori del film degli Apple Studios. Smith e Fuqua hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che diceva: