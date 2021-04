Dwayne “The Rock” Johnson: quasi un americano su due lo vuole alla Casa Bianca

Nasce come leggenda del wrestling nei tempi d’oro di Mick Folley e Bret Hart. Poi la carriera hollywoodiana che lo ha reso, in pochi anni, l’attore più pagato al mondo. In un solo anno Dwayne ‘The Rock’ Johnson si è portato a casa un bottino da 88 milioni di dollari.

Ma da anni The Rock flirta anche con un’altra possibile carriera: quella politica. Secondo un nuovo sondaggio, quasi un americano su due lo vuole come Presidente degli USA.

Nulla a cui gli americani non siano abituati: uno dei presidenti più amati della storia moderna – Ronald Regan – nasce come attore western, Arnold Schwarzenegger è stato due volte governatore della California — e chi si dimentica più il suo emozionante discorso alla nazione pronunciato – dopo i tumulti di Capitol Hill – impugnando la spada di Conan? Non sono nemmeno completamente immuni all’idea di un wrestler in politica, a dirla tutta: Jesse Ventura – altra leggenda della WWE meno nota in Italia – è stato a sua volta Governatore del Minnesota, oltre che uno dei pionieri del moderno populismo statunitense. Lo stesso Donald Trump, grande amico personale di Vince McMahon, è tecnicamente membro della WWE Hall of Fame.

Insomma, la strada è praticamente già spianata. Dwayne Johnson Presidente? Un tormentone che va avanti da anni, tra meme e ammiccamenti da parte dello stesso attore. In occasione del lancio della serie Young Rock era circolato per le strade americane un enorme pullman con lo slogan ‘Just hang on, I’m Coming’ e la scritta ‘The Rock 2032’.

L’idea piace molto anche gli americani. Proprio in questi giorni Newsweek ha pubblicato un sondaggio proprio sulla popolarità dell’attore. Il 46% degli intervistati vuole che si candidi alla Presidenza degli Stati Uniti. Boutade o profezia? Chissà, tra oggi e il 2024 – quando si terranno le nuove presidenziali – può succedere di tutto.

Il sondaggio ha coinvolto 30.138 americani ed è stato svolto tra il 2 aprile e il 4 aprile del 2021.

Le dichiarazioni passate di The Rock: “ci sto pensando davvero”

The Rock ha parlato in più occasioni di una sua possibile candidatura alle presidenziali. Nel 2016, ricorda News Week, aveva raccontato a GQ magazine di essere tentato, sottolineando di avere comunque molte altre tappe professionali da raggiungere prima di darsi alla politica. Poi nel 2017 ci era tornato durante un’intervista con il The Ellen Show: «Ci sto pensando seriamente».

Not sure our Founding Fathers ever envisioned a six-four, bald, tattooed, half-Black, half-Samoan, tequila drinking, pick up truck driving, fanny pack wearing guy joining their club – but if it ever happens it’d be my honor to serve the people 🙏🏾💪🏾🇺🇸 https://t.co/6Xd9ADzqX7 — Dwayne Johnson (@TheRock) April 9, 2021

«Ho bisogno di fare altre esperienze e avere una maggiore conoscenza della legge, ma ci sto assolutamente pensando», ha poi raccontato nel 2018 al The Late Show con Stephen Colbert.

Nel frattempo l’idea che The Rock possa diventare il nuovo POTUS è diventato un meme particolarmente popolare online.

Potrei considerare di candidarmi in futuro, a patto che questo sia quello che le persone vogliono. Lo dico seriamente e non voglio assolutamente essere evasivo nel rispondere a questa domanda. Dipende interamente dalle persone. Quindi sarà mio compito aspettare ed ascoltare.

ha poi ribadito solamente un paio di mesi fa. Johnson ha dato il suo endorsement a Joe Biden nel 2020 e otto anni prima aveva sostenuto Barack Obama. Non ci sono molti dubbi su quale sia la sua affiliazione politica.