Black Widow è stato ufficialmente classificato PG-13

Black Widow arriverà nelle sale cinematografiche ed in streaming il 9 luglio, e, nel frattempo, è stato pubblicato il rating del lungometraggio, che è stato classificato PG-13. Qui di seguito trovate le motivazioni per cui si è arrivati al PG-13 (considerato come lo standard classico di rating per un cinecomics) per Black Widow.

Black Widow presenta forti scene di violenza e azione, e linguaggio forte.

Black Widow è un thriller di spionaggio.Quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova davanti al lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà affrontare la sua storia come spia e le relazioni interrotte, lasciate lungo la strada molto prima di diventare un Vendicatore, un Avengers.

Di recente Scarlett Johansson aveva parlato del suo rapporto con il personaggio:

Mi sento come se avessi il controllo del destino di questo film, il che mi dà molta più tranquillità. La conosco meglio di chiunque altro. Com’è stata la sua infanzia? Qual è il suo rapporto con le figure autorevoli? Questo personaggio è grintoso e multidimensionale, ma ha subito anche molti traumi. Ha condotto una vita che non è mai stata analizzata. Probabilmente ha dovuto respingere un sacco di cose.

Oltre a Scarlett Johansson, nel cast di Black Widow, di cui sopra potete vedere il nuovo trailer ufficiale italiano, troviamo anche Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Alexei – The Red Guardian) e Rachel Weisz (Melina).