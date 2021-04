Barry: la serie TV dark comedy è disponibile su Sky e NOW

Da oggi, lunedì 12 aprile, su Sky e in streaming su NOW è disponibile la prima stagione di Barry, serie TV dark comedy con protagonisti Bill Hader (anche produttore esecutivo) ed Henry Winkler, il mitico Fonzie di Happy Days. I due attori per le loro interpretazioni si sono aggiudicati l’Emmy Award come miglior attore protagonista e attore non protagonista in una commedia.

Lo show si compone di otto episodi e vede protagonista Barry, ex marine che vive nel Midwest e lavora come sicario a basso costo. Solitario, depresso e insoddisfatto della sua vita, questa cambierà quando si reca a Los Angeles per uccidere un aspirante attore divenuto amante di un mafioso. Per portare a termine il suo lavoro si unirà alla classe di recitazione del suo obiettivo e finirà per essere accolto nella comunità di un gruppo di entusiasti e speranzosi attori. Barry stringerà una forte amicizia in particolare con l’appassionata Sally, inoltre deciderà di intraprendere la carriera di attore. La cosa però non sarà facile.

Il primo episodio della comedy sarà disponibile a partire dalle 22.15 su Sky Atlantic. Inoltre dal 3 maggio sarà disponibile anche la seconda stagione. In attesa di poter vedere gli episodi sono state diffuse le foto dal set.