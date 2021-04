Edens Zero debutterà su Netflix questo autunno

Un'altra serie anime è in arrivo su Netflix. Questa volta si tratta di Edens Zero di Hiro Mashima che debutterà sullo streamer questo autunno.

L’adattamento anime di Edens Zero di Hiro Mashima debutterà su Netflix. L’account Twitter ufficiale dell’anime ha confermato che la serie sarà disponibile per i fan internazionali questo autunno sullo streamer. Di seguito il post di annuncio su Twitter:

Overseas fans, "EDENS ZERO" will be coming out in Fall 2021 for ex-Japan territories on Netflix! Please wait a little longer! #EDENSZERO — EDENS ZEROプロジェクト公式 (@EDENSZERO_PJ) April 10, 2021

Ancora non sappiamo di quanti episodi sarà composta la serie ma abbiamo la sinossi ufficiale Netflix in merito alla trama:

È l’anno X492, un’epoca in cui le persone viaggiano liberamente attraverso l’universo. Rebecca, una B-Cuber che crea video, visita il mondo robotico di Granbell e incontra un giovane con poteri speciali: Shiki, che ha vissuto tutta la sua vita tra le macchine. Presto Shiki e Rebecca inizieranno insieme un’avventura per esplorare il cosmo, scoprendo nuovi luoghi, persone e facendo amicizia lungo la strada. Partecipa all’avventura a partire dal 2021 su Netflix.

Edens Zero è un manga scritto e illustrato da Hiro Mashima. È stato serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha da giugno 2018, con i suoi capitoli raccolti in quattordici volumi tankōbon, fino a marzo 2021. Un adattamento di una serie televisiva anime prodotto da JCStaff è stato presentato in anteprima in Giappone ad aprile 2021.

Per quanto riguarda l’autore, Hiro Mashima è conosciuto soprattutto per il successo di Fairy Tail, che è diventato una delle serie manga più vendute con oltre 72 milioni di copie stampate. Fairy Tail ha vinto il Kodansha Manga Award per shōnen manga nel 2009, e Mashima ha ricevuto il premio Harvey Awards International Spotlight nel 2017.

