Lo sceneggiatore John Logan, tre volte nominato all’Oscar per The Aviator, Hugo e Il Gladiatore, farà il suo debutto alla regia con il nuovo film horror di Blumhouse dal titolo Whistler Camp.

La pellicola è una storia di emancipazione queer ambientata in un campo di conversione gay. Secondo Deadline, il film è attualmente in fase di casting. Jason Blum produrrà il film insieme a Michael Aguilar (Penny Dreadful, Kidding). Ryan Turek è il creativo esecutivo che supervisiona il debutto alla regia di John Logan, Whistler Camp, per Blumhouse.

L’annuncio ufficiale non riferisce chi si occuperà della sceneggiatura, ma pare che gli addetti ai lavori di Blumhouse abbiano confermato che Logan sta anche scrivendo il progetto. Ciò non sorprende in quanto non solo Logan ha creato e scritto quasi tutti gli episodi della serie tv horror Penny Dreadful, ma è anche responsabile delle sceneggiature di film come Skyfall, Spectre, Il Gladiatore, The Aviator, Hugo, L’ultimo Samurai, Sweeney Todd, Alien: Covenant e Ogni maledetta domenica. Di recente John Logan ha anche creato e scritto diversi episodi di Penny Dreadful: City of Angels, lo spin-off dell’originale Penny Dreadful.

Non esiste ancora una data di uscita per Whistler Camp e non è chiaro quando inizierà la produzione.

